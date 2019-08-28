شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرة للتعاون الفنى المصرى - اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفنى الثلاثى المصرى اليابانى بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، والتى وقعها عليها كل من سامح شكرى وزير الخارجية، وشينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا) . صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

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