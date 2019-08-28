شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: بدء العام الدراسي 21 سبتمبر.. وإجازة منتصف العام 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة الأزهر بدء العام الدراسى الجديد في 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام في 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 من فبراير 2020.
وعقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعا، الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، حيث تم خلال الاجتماع بحث الجديد في تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية.
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