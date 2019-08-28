شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بـ«عين الحياة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة، في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

وقال «عبدالعال» إن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

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وبدأت أجهزة المحافظة في إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثاً دقيقاً لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم في الأسمرات وأكتوبر، مشيراً إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

يذكر أن منطقة «عين الحياة» تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات، وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه، كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة، ومصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الخليفة ومسئولى الحى.

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

إزالة منطقة عين الحياة العشوائية