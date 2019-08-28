شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يلتقي رئيس ديوان المظالم في بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدوارد نيدومينا- رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وذلك خلال زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان .

والتقى نيدومينا والوفد المرافق له عدة لقاءات مع بعض الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ذوي الصلة في معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد.