شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يلتقي رئيس ديوان المظالم في بوروندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدوارد نيدومينا- رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وذلك خلال زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان .
والتقى نيدومينا والوفد المرافق له عدة لقاءات مع بعض الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ذوي الصلة في معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد.
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