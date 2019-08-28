شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوير والتنمية» تقدم 4 منح ماجستير لحفظ التراث بالتعاون مع جامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جمعية التطوير والتنمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع جامعة حلوان لتقديم 4 منح تعليمية كاملة لدراسة للحصول على ماجستير حفظ التراث والمواقع الأثرية، وهو برنامج ماجستير تقدمه جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة براندنبورج للتكنولوجيا بألمانيا منذ عام 2012، ويؤهل الخريجين لإدارة مواقع التراث والآثار من خلال تطبيق المعايير العالمية الحديثة في هذا الشأن بما يسهم في تطوير النظم الإدارية في مواقع التراث المصرية، وتطوير الخدمات السياحية المقدمة في المواقع الأثرية.

أكد محمد فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، أن الجمعية تهتم بالمساهمة في تطوير قدرات العاملين بقطاع الحفاظ على التراث المصري، ولهذا عقدت تلك الاتفاقية مع جامعة حلوان لتقديم أربع منح دراسية كاملة في برنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع الأثرية المقدم من جامعة حلوان.

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وأشار «فاروق»، إلى أن هذه الخطوة جزء من اهتمامات وأهداف الجمعية الرامية بالأساس إلى تطوير المهارات ورفع قدرات الشباب المصريين في جميع المجالات، وتقديم الدعم التعليمي والتدريبي لهم، باعتبار ذلك يصب بصورة أساسية في عملية التنمية المستدامة بالتوزاي مع خطة الدولة واستراتيجية التنمية 2030.

ووفقا للاتفاقية تختار جمعية التطوير والتنمية أربعة طلاب للحصول على المنحة من المتقديمن للحصول على الماجستير في حفظ التراث، وذلك وفقا لما تقتضية قواعد القبول والدراسة في الجامعة، ويتم الاختيار بعد تشكيل لجنة للقبول في الجامعة تكون الجمعية عضوا فيها.

تبدأ الدراسة للطلاب الحاصلين على المنح اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2019/2020، ولمدة أربعة فصول دراسية مقسمة على عامين أكاديميين، بنظام النقاط المعتمدة بإجمالي 120 نقطة معتمدة بالنظام الأوروبي، على أن تكون الدراسة بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وأن تقوم الجامعة بإعداد المناهج الدراسية.

وسوف تمنح جامعة حلوان الطلاب المشاركين الذين أتموا بنجاح النقاط المعتمدة التي تكافئ مائه وعشرين نقطة درجة الماجستير في حفظ التراث وإدارة المواقع الأثرية.