شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، ما نشر من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء نص المنشور: «تنفى القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة».