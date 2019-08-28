شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحظر ظهور ريهام سعيد إعلاميًا لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

جاء ذلك بعد أن حققت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ريهام سعيد، الأحد الماضي، لاتهامها بالإساءة لمرضى السمنة.