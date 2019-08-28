شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الكهرباء» توقع 3 عقود لتدعيم الشبكة بمنطقتي مرسى علم وبرنيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأربعاء، 3 عقود للممارسة المحدودة للأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتوصيل التغذية الكهربائية للساحل الجنوبى الشرقى بمنطقتى مرسى علم وبرنيس.

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وقالت «مشالي»، في تصريحات صحفية، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سبق أن طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة وذلك لتنفيذ الخط الهوائى الكهربائى القصير/ مرسى علم/ برنيس، جهد 220 كيلو فولت، بطول حوالى 300 كم بعدد 6 لوط يتضمن كل لوط 50 كم.

وأضافت أنه تم توقيع العقود مع كل من شركة State Grid الصينية، وشركة السويدى إليكتريك T&D، وشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

كما أضافت أن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ حوالى 985 مليون جنيه مصرى، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) شهور من تاريخ خطاب الإسناد يوليو 2019 .