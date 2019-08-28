شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بقطار الإسكندرية المتجه إلى بورسعيد دون إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على الانتقال بشكل فوري إلى محطة قطارات الإسماعيلية الرئيسية، للاطمئنان على سير العمل بعد السيطرة على الحريق المحدود الذي شب بجرار القطار السريع رقم 3209 المتجه من الإسكندرية إلى بورسعيد، الرحلة رقم 589، مرورا بالإسماعيلية، صباح الأربعاء.

وكان المحافظ، فور إبلاغه بالموقف، قد انتقل إلى موقع الحادث، يرافقه اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، ووائل حمزة رئيس المركز والمدينة، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بعدد 4 سيارات إطفاء وتحت إشراف العقيد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية، ورجاله تم إخماد حريق القطار والسيطرة على الموقف تماما في دقائق معدودة.

كما قامت هيئة السكك الحديدية باستبدال القاطرة بقاطرة أخرى، واستئناف رحلة القطار إلى بورسعيد، واطمأن المحافظ على سلامة جميع الركاب وعدم وجود أى إصابات أو خسائر.

إخماد حريق محدود بقطار الإسكندرية المتجه إلى بورسعيد