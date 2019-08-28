شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 966 ألف متر بمنطقة حوض الدرس بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، يرافقه العميد أحمد الإسكندراني، رئيس حي السويس، وأمل إبراهيم، سكرتير الحي، والإدارات الهندسية، بإزالة تعدٍ عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة حوض الدرس بحي السويس على مساحة 966 ألف متر، وتم استرداد الأراضي والتحفظ عليها.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، للحفاظ على أملاك الدولة الزراعية وتنفيذ القانون.
وكلف حي السويس بالتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين.
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