شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأسواق «الشانزليزيه» في مارينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، شنُ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحال التجارية والكافيتريات المخالفة بأسواق منطقة الشانزليزيه (سوق المنطقة 7- سوق المنطقة 15)، بمركز مارينا السياحى، وذلك تحت إشراف المهندس محمد خليل، نائب رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقطاع غرب الدلتا، وقسم شرطة التعمير بالساحل الشمالي، وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية.

وقال «محمود» إنه تم خلال الحملة رفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وفتح ممرات المشاة وإزالة السوق العشوائية بالمنطقة السابعة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات جهاز شؤون البيئة، فيما يخص تشغيل المحال التجارية، وكذا إزالة اللافتات المخالفة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي حرصاً من جهاز القرى السياحية على تنظيم الأسواق التجارية ورفع الإشغالات المخالفة، وضمن خطة تطوير المنطقة، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أنه تتم المتابعة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي للقرى السياحية بوجه عام.