شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يُعلن مكافأة 150 ألف جنيه لأعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كشف حساب أعمال الجامعة للعام الجامعي الماضي على كافة المستويات التعليمية والبحثية وأعمال التطوير والوجه نحو جامعات الجيل الثالث، قائلا: «في أغسطس ٢٠١٧ طالبت بتذكر ما تقدمه والآن أقول إن الله لا يضيع أجر العاملين»، مشددا: «نحن لا نعبث وإنما نسير وفقا لخطة الاستراتيجية للجامعة بالعمل المؤسسي من خلال مخطط زمني محدد يتماشي مع خطط الدولة للتنمية».

وقال الدكتور الخشت، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه على مستوى التصنيفات الدولية حققت الجامعة مراكز متقدمة في كافة التصنيفات آخرها تصنيف شنغهاي العام والتواجد ضمن أفضل ٤٠٠ جامعة من بين ٣٠ ألف جامعة، بالإضافة إلى ١٤ تخصصا ضمن نفس التصنيف للتخصصات من بينها الصحة العامة من أفضل ١٠١ إلى ١٥٠ والبيطري من ١٥١ إلى ٢٠٠ عالميا، إلى جانب التصنيف ضمن أفضل ٣٠٠ عالميا في تصنيف سيماجو للبحث العلمي، والتقدم ١٧٦ مركزا في تصنيف ويبومتركس، مما ساهم في سبق جامعات كبيرة من بينها فلوريدا وليفربول وولم وشتوتجارت وبن جوريون وجميع الجامعات التركية.

وأعلن الخشت عن مكافأة لأي عضو هيئة تدريس ١٥٠ ألف جنيه لمن ينشر في مجلتي ساينس ونيتشر، بالإضافة إلى تحمل الجامعة تكلفة النشر كاملة وتخصيص جائزة خاصة للناشرين في ساينس ونيتشر، مشيرًا إلى أن الجامعة طورت ٣٣ معملا بحثيا وأعدت ٢٨٢ برنامجا دراسيا جديدا في مرحلتي الجامعية والدراسات العليا وهو عمل كبير يوازي إنشاء جامعة جديدة.

وأكد الخشت على أن مجانية التعليم حق وواجب دستوري للطلاب لا يمكن المساس بها والبرامج المميزة التي تتوسع فيها الجامعة هدفها زيادة موارد الجامعة للحفاظ على مجانية التعليم، قائلا: «نحن نطبق نظرية الحصول من الأغنياء لدعم الفقراء ولكن ليس جباية وإنما من خلال خدمة مميزة يتهافت عليها القادرون لالحاق أبنائهم بها، وفي الوقت نفسه نعفي غير القادرين من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية».

وأضاف الخشت أن الدولة بها نوعان فقراء وأغنياء، الفقراء الدولة تدعمهم والقادر يدفع تكاليف تعليمه وأيضا وفقا لرغبته الشخصية ولا نفرض عليه شيئا دون تقليل الأعداد، مشيراً إلى أن العدالة فتح المسارات للجميع المجاني والمدفوع ويكون الشخص هو صاحب القرار سواء المجاني أو المدفوع، وذلك دون أن يكون هناك تمييز لأحد على حساب آخر بل العكس النسبة الأكبر في تعيينات الجامعة لصالح طلاب النظام العادي، والفرق بين النوعين هو الدراسة باللغات الأجنبية.

وأوضح الخشت أن الجامعة تدعم وتساهم في زيادة دخول هيئة التدريس من خلال عدة مسارات بطرق غير تقليدية ومن بينها التدريس في البرامج المميزة ومكافآت النشر الدولي والمتميزين بالجامعة، بالإضافة إلى خصم ٥٠% على أي خدمة تقدمها جامعة القاهرة وتصل إلى ١٠٠ في بعض الحالات التي تقتضي ذلك، بالإضافة إلى العلاج الذي تتحمله الجامعة والذي يصل إلى العلاج في خارج إذا كانت الحالة ليس لها أي وسيلة أخرى للعلاج داخل مصر، مشيراً إلى أن الجامعة أيضا تراعي الفرق بين أساتذة الجامعة أصحاب الدخول من الكليات أصحاب المهن والكليات الأخرى.

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كما أن الجامعة لا تقف عائقا أمام أي أستاذ لديه فرص عمل بالخارج لأن هذا يعد رافدا من روافد العملة الصعبة للدولة، والجامعة قادرة على تأهيل وإخراج العديد من الكفاءات في كافة التخصصات دون أي مشكلة.

وأشار الخشت إلى أنه على مستوى التحول نحو جامعة ذكية لضمان الشفافية المطلقة في كافة المعاملات داخل الجامعة، إلى جانب أن جميع شهادات الجامعة بها علامة مائية وتطبع في جهة سيادية لعدم التلاعب في الشهادات بما يمكن كشف أي شهادة مزورة، سواء المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى عمل ١٦٠ مقررا الكترونيا على موقع الكليات وهو يختلف عن نظام بي دي إف وإنما مقرر إلكتروني كامل، إلى جانب إدخال نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الذكي كأول جامعة في مصر.

وأضاف الدكتور الخشت أن الجامعة أيضا تدعم تمكين المرأة من خلال وجود العديد من القيادات النسائية ولكن ليس من منظور الرجل والمرأة وإنما وفقا للمعايير والكفاءة، مشيراً إلى أن الجامعة نفذت أكثر من ٩ آلاف نشاط طلابي هذا العام من بينها أكثر من ٧٠٠ نموذج محاكاة لتكوين الشخصية المتكاملة للطلاب.

وشدد الخشت على أنه لأول مرة يكون هناك مقرر واحد يربط جميع طلاب الجامعة بكافة الكليات وهو مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال والذين يتم تدريسهما لكافة الكليات والنجاح بهما شرط التخرج، مؤكدا على أن التفكير النقدي حظي على إشادة من الاتحاد الأوروبي واعتبر أن تدريس التفكير النقدي في العالم أهم عنصر للقضاء على الأفكار المتطرفة.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة انتهت من جزء كبير من خطة تطوير الحرم الجامعي من بينها القبة وقاعة الاحتفالات الكبرى وساعة الجامعة بالإضافة إلى ١١ مبنى بالحرم والمدن الجامعية وجارٍ استكمال أعمال في الجزء الأخير من الحرم، إلى جانب تطوير قصر العيني ومستشفى الأطفال الياباني والذي يتم إنشاء عيادات جديدة بجوار المستشفى الحالي، كما يتم العمل على تطوير المعهد القومي للأورام سواء قبل الحادث الإرهابي أو بعده والذي يتم الآن.

وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة بصدد إطلاق مشروع جديد مع بداية العام الدراسي لتشجيع الطلاب على القراءة من خلال نموذج ضع كتاب واحصل على كتاب بدون النظر إلى سعر الكتاب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة عامرة بالعلماء وبالتالي وضعنا معايير وفرز كبيرة لمرشحين الجامعة لجوائز الدولة بشكل عام، مما ساهم في فوز ٢٥ من أساتذة الجامعة بالجوائز وهو ما يؤكد الاختيار الدقيق للمرشحين.