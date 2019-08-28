المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الإجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية . وأعلن المتحدث العسكرى فى بيان له منذ قليل أن القوات المسلحة تهيب بكافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة .

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