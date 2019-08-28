نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على الخليج 365 بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 بعد قليل، نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان للعام الدراسى 2018/2019، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسى 2018/2019.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق فى أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالب/طالبة، منهم 39841 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/ طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.
وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من غد الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ولمدة أسبوعين.
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