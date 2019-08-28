شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، يرافقه وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب.

وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، وأن تتم بكفاءة وجودة عالية، نظرا لما يمثله القصر من قيمة عالية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الدولة تهتم فى المرحلة الحالية بمبانيها التاريخية والأثرية وكذا المتاحف المختلفة.

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