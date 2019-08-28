محافظ الجيزة: توريد المقاعد المدرسية الجديدة استعدادا للعام الدراسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة التجهيزات الجارى تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.
ووجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس فى موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها.
كما وجه راشد بسرعة توريد أثاثات كافة المدارس التى تجرى الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد مشيراً أنه تم توريد المقاعد المدرسية لمدرستى أكتوبر وناهيا فى إطار السعى نحو الانتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسى.
كما تابع المحافظ مع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة إمبابة الثانوية موجهاً بالانتهاء من كافة أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسى.
توريد مقاعد جديدة للمدارس بالجيزة
توريد مقاعد جديدة للمدارس بالجيزة
توريد مقاعد جديدة للمدارس بالجيزة
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