شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، تقريراً من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 9 طن و627 كجم فى 20 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، موضحا أن بعض المضبوطات بعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، بورسعيد ".

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن إدارة التفتيش بالهيئة، قامت بتحرير 62 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.