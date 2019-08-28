ضبط 3 من العناصر الإجرامية بحوزتهم هيروين بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين.
أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال"، عن ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حال تواجدهما بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما، "30 جرام لمخدر الهيروين، و2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
كما تم القبض على "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سرقة بالإكراه"، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجده بدائرة قسم ثان العاشر، وبحوزته 20 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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