ضبط مخزن بدون ترخيص وبداخله قطع غيار السيارات مجهولة المصدر بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "ن. ن. ف"، 32 عامًا المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات، بدائرة قسم الظاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باستهداف المخزن، وعثر بداخل المخزن على 200 صباب "خاص بمواتير السيارات"، و500 فويل كاوتش حديد، و800 طقم سبيكة، و600 طقم كوز فرامل، و500 فلتر زيت سيارة، و300 سير سيارة، و200 فولة نحاس، "خاصة بأجزاء الموتور"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.