‏‫سقوط عصابة سرقة حقائب المواطنين في شوارع السويس بقبضة الأمن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالسويس تخصص في ارتكاب جرائم سرقات حقائب المواطنين.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، أفادت بقيام عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين، "سبق اتهامهم والحكم عليهما في عدد من القضايا"؛ بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب المواطنين حال سيرهم بالطريق العام مُستخدمان في ذلك دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة القسم مستقلان الدراجة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم 4 وقائع.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات بمكان إخفائها تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.