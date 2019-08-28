إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"، للمشاركة في توفير الزي، والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس 2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.

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وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى.

استهدفت تلك اللقاءات توفير كل المتطلبات المدرسية "الزي المدرسي، والأدوات المدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة، وسيارات متحركة، ومعارض، وشوادر" تصل إلى 276 منفذا في جميع المحافظات، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.