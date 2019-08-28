ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهروين بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، من ضبط "محمد. ج." 40 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا أخرهم 10028 لسنة 2018م التجمع الخامس "سرقة"، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، ومبلغ مالي 940 جنيه.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.
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