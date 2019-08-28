ضبط كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط "م. س. ع" 36 عامًا، صاحب محل خمور بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح، وحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين لإجراءات، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث الأموال العامة، والمقدم دكتور محمد الشاعر، والرائد محمد النويشي، تم استهدافه، وعثر بداخل المحل على 19 زجاجة ماركة فودكا، "FIVE STARS "، و55 زجاجة نبيذ، و26 زجاجة ماركة " Brandy"، و18 زجاجة ماركة "BLACK LABEL "، و2 زجاجة ماركة "Tornado vodka"، و2 زجاجة ماركة "I D vodka"، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته امام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.