ضبط عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، ومساومة أصحابها لإعادتها بمنطقة صقر قريش في البساتين.

أثناء مرور الرواد كمال سليم، وأحمد مختار، وأحمد مصلح، ومحمود محجوب، وأحمد سمير، ومحمد خيري، ووليد سليم، ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة صقر قريش دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلاً من "م.ر"، سائق، و"أ.ع"، فرارجي حال استقلالهما سيارة، ولا يحملا ثمة تراخيص، وعثر بحوزتهما المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، و7 مفاتيح لسيارات مصطنعة.

Advertisements

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها بإسلوب المفتاح المصطنع وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه يدعي "أيمن.م"، تاجر ومقيم صقر قريش دائرة قسم شرطة المعادي، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة أخر على النحو التالي سرقة سيارة، ملك "محمد.م"، تاجر وأقروا بمساومة مالك السيارة وإعادتها له مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وسرقة سيارة، ملك "عبد الرحمن.ع"، طبيب بشري، وأقروا ببيع السيارة لأحد الأعراب بالمنطقة الجبليه ـ الصف بالجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرف الأول علي السيارة واتهماهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وأحالها العميد حازم النجار، مأمور قسم البساتين، إلى النيابة العامة.