تجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا بعد قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، اليوم الأربعاء، قبول استئناف النيابة العامة شكلاً على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت محكمة أكتوبر الكلية، قررت الاثنين الماضي، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شوكت زيان، وعضوية من المستشارين حسام نجيب ومحمد العناني، وعلاء سليم.

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تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ديوان القسم للإبلاغ عن جريمة قتل "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم.

حسب التحريات وأقوال الفتاة فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.