مباحث المصنفات تضبط مندوب مبيعات بحوزته أقلام ليزر ممنوع تداولها بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث المصنفات، مندوب مبيعات بحوزته كميات كبيرة من أقلام الليزر مجهولة المصدر، والممنوع تداولها بالمخالفة لأحكام القانون بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات للعميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث قسم المصنفات الفنية، مفادها أن "ك.أ"، مندوب مبيعات يحوز كميات كبيرة من أقلام الليزر مجهولة المصدر والممنوع تداولها بالمخالفة لأحكام القانون بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي وعثر بحوزته على المضبوطات التالية عدد 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو متر، عدد 135 شاحن كهرباء لبطارية قلم الليزر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامة التحقيق.