حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بكمين الإسماعيلية 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة الشروق، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بكمين الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكن النقيب علي القلاوي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين الإسماعيلية، من ضبط كلاً من "أ.م" طالب، و"م. ر"، طالب حال استقلالهما السيارة، قيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 100 جنيه.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان المحمول بقصد الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.