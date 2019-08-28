الأعلى للإعلام يحظر ظهور ريهام سعيد إعلاميًا لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

جاء ذلك بعد أن حققت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ريهام سعيد الأحد الماضي لاتهامها بالإساءة لمرضى السمنة.