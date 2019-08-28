رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه.

وهي مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثراً في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء.

متمنيين من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلاً للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته.

حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه

وكل عام وأنتم بخير