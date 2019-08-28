"الري" تُكرم 220 متفوقًا بالثانوية العامة والجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الموارد المائية والري، احتفالا السنوي الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة بالمرحلة الثانوية وخريجي الجامعات المصرية، بقاعة الدكتور عبد الهادي راضي بمبنى الوزارة وبمشاركة وحضور قيادات الوزارة وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وبلغ عدد المكرمين 220 مكرمًا هذا العام، كما تواصلت فعاليات التكريم لأبناء العاملين على مستوى قطاعي الموارد المائية بالوجيهن القبلي والبحري، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، فضلا عن قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء والمياه الجوفية بجنوب سيناء.

يأتى حفل التكريم إيمانا وعرفانا من الوزارة بجهود أبنائها العاملين من المهندسين والفنيين والإداريين في خدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الأداء، وتعزيز جهود وزارة الموارد المائية والري نحو نشر الوعي المائي لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات، وترسيخ ثقافة الترشيد، والحفاظ على قطرة المياه وتعظيم العائد منها ، وحمايتها من كافة أشكال الهدر والتلوث.