مصر | في 5 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل لاستخراج جواز السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 5 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل لاستخراج جواز السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتاج الكثير من المواطنين، إلى استخراج تصاريح جواز السفر، فتقدم "بوابة الخليج 365" طريقة التسجيل من على موقع إدارة التجنيد والتعبئة، بوزارة الدفاع، لاستخراج تصريح جواز السفر، وذلك في خطوات سهلة:

فتبدأ أولًا الدخول لموقع إدارة التجنيد والتعبئة، فعند الدخول للموقع، فستجد اختيارين أحدهما تسجيل والآخر استعلام عن تصاريح السفر، فستضغط على التسجيل.

ثانيًا فتظهر قائمة كبيرة لملئ البيانات الشخصية:

وتحتوي "الإسم- الرقم الثلاثي- الرقم العسكري الموجود بالشهادة العسكرية- موقف التجنيد- الرقم القومي- تاريخ الميلاد- الرقم الهاتف- والمحافظة التابع لديها- وتاريخ السفر – الغرض من السفر"

ثالثًا وفي نهاية التسجيل يجب تحديد مكان استلامك للتصريح وهو يقدم لك اختيارات كثيرة تتم الضغط على أحدهم، ثم الضغط على تسجيل البيانات، فسيظهر لك رقم الطلب المقدم به فيجب عليك الاحتفاظ به لمراجعة البيانات.



رابعًا ويتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة. رابعًا ويتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة. خامسًا وفي حالة الرجوع لمتابعة موقف دراسة الطلب ستضغط الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية.