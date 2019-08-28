مصر | "بطاقة سارية للأب" و"شهادة ميلاد".. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بطاقة سارية للأب" و"شهادة ميلاد".. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتساءل الكثير من المواطنين في حالة السفر، ما هي الأوراق المطلوبة التي تقدم لإستخراج تصريح بإذن السفر للخارج للأطفال، وكيفية طريقة التقديم، فتقدم "بوابة الخليج 365" المستندات اللازمة للحصول على جواز السفر للأطفال:

1_أصل وصورة لـ بطاقة الرقم القومى للأب: للأطفال يجب ان تكون الاوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للاطفال بها بطاقة الرقم القومى للأب ويجب أن تكون البطاقة سارية.

2_أصل وصورة شهادة الميلاد: شهادة الميلاد مع الأطفال تعتبر مستند أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.

3_ثلاث صور: يجب ان تكون الصور ملونة وذات خلفية بيضاء والمقاس يكون 4×6.

وفى حالة التجديد يقدم جواز السفر السابق.