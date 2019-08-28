مصر | عاجل.. تجديد حبس "فتاة العياط" 30 يومًا بعد قبول استئناف النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس "فتاة العياط" 30 يومًا بعد قبول استئناف النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرر إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة 10 آلاف جنيهًا.

وأكدت الفتاة خلال جلسة نظر الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها، أنها كانت تدافع عن شرفها أثناء محاولة المجني عليه الاعتداء عليها.

وكانت التحريات كشفت أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م"، أثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وقالت الفتاة المتهمة إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت القتيل "أ. ف"، سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.