أخبار مصر | تعرف على موعد افتتاح متحف طنطا القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد افتتاح متحف طنطا القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزراة الآثار، إن متحف طنطا القومي هو أحد متاحف مصر المحلية والذي يمثل أهمية كبرى لأهالي الغربية ولمصر بشكل عام، وأعلنت أن افتتاح المتحف يوم السبت الموافق 31 أغسطس.

وقالت صلاح إن أهم ما يميز متحف طنطا هو فاترينة عرض خاصة يقدمها المتحف لزائريه، لعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر وتنقل فكرة التواصل الحضاري والثقافي للمجتمع المصري، وموضوعها الموالد وأولياء الله الصالحين.

وأضافت، أنه سيعرض بداخلها تمثال للمهندس أيمحوتب، وأيقونة للسيده العذراء، وتمثال للمعبود أوزوريس، كما سوف تشرح المادة العلمية الملحقة بالعرض المتحفي لها تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين، ومنها الموالد في العصر المصري القديم مثل عيد الأوبت ومولد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وأيضًا مولد السيدة العذراء والسيد البدوي.

وأكدت "صلاح"، أن هذه الفاترنية تُعد بمثابة أيقونة لأهم ما يميز كل محافظة بهدف الحفاظ علي التراث الثقافي لها وتعريف الجمهور بتراثها الثقافي.

وقالت، إن هذا التقليد يؤكد على أن التراث الثقافي الملموس والغير الملوس بدأ من آلاف السنين ومستمر حتي الوقت الحالي، كما يرجع هذا التقليد لعصور مصر الفرعونية ليمنح الألوهيه والتقديس لبعض الشخصيات واعتباره ولي من الأولياء.

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يذكر أن وزارة الآثار أعلنت أن أعمال التطوير الإنشائي وإعادة العرض المتحفي لمتحف طنطا القومي بمحافظة الغربية انتهت وسيتم افتتاحه ضمن خطة الوزارة لتطوير وافتتاح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال صلاح، إن وزارة الآثار كانت قد بدأت مشروع تطوير وترميم متحف طنطا القومي بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطتها لتطوير وترميم المتاحف والمواقع الأثرية، حيث أنه المتحف الأثري الوحيد الموجود في المحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور، والتي تتنوع بين العصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000..

وأعمال التطوير شملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا، ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بتغير سيناريو العرض الخاص به، كما تضمنت وضع سيناريو للعرض المتحفي بشكل جديد، وذلك لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقًا بأفضل شكل، والتي تعبر عن عصور تاريخة مختلفة.

وينقسم سيناريو العرض المتحفي به إلي قسمين؛ القسم الأول يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثاني يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

ومبني المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثاني والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الطابق الخامس فيه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.

وأشارت إلى أن المتحف سيمثل قبلة سياحية لمواطنى محافظات الدلتا لاحتوائه على مجموعة من القطع الأثرية التي تؤرخ تاريخ وحضارة الدلتا عبر جميع العصور.