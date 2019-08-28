أخبار مصر | هاشتاجات ليست صدفة.. إعلام البرلمان: مصر تواجه حربا خبيثة من نوع الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاجات ليست صدفة.. إعلام البرلمان: مصر تواجه حربا خبيثة من نوع الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "مصطفى"، في بيان له، أن الجماعات الإرهابية ومؤيديها هم المسئولون عن انتشار مثل هذه الهاشتاجات سواء المسيئة والتحريضية، وخير دليل على ذلك انتشار عدد كبير منها خلال الفترة السابقة وبالتزامن مع أى إنجاز جديد، أو مشروع قومى، يتم افتتاحه، أو إعلان تدشينه، مما يؤكد أن الجماعات الغاضبة بعدما فشلت فى حربها على الدولة المصرية، اتخذت من الجيل الرابع وسيلة لشن حرب على الدولة المصرية.
وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذه الهاشتاجات ليست صدفة، ولكن يتم الإعداد لها بشكل جيد، وهناك ميزانية مخصصة لهذا العمل، وذلك من خلال لجان الكترونية مخصصة لتداول هذه الهاشتاجات والترويج لها فى مختلف الصفحات، وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعى حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين، وللأسف هناك من يشاركها دون الوقوف على صحتها من عدمه.
نرشح لكم.. تسبب سرطان في الجلد.. برلمانية تحذر من مستحضرات التجميل في الأسواق
حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشره في الأسواق، لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.
وقالت "الشبراوي"، في بيان لها، اليوم، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلًا عن وجود بعض المواد السامة، متابعة "إن وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصًا عند استخدامها في شكل يومي".
وأشارت "الشبراوي" إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذالك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا كفئًا في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.
نرشح لكم.. "نقل البرلمان" تطالب بإزالة المعوقات أمام تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه بالرغم من الفوائد الكبيرة التي تعود على الدولة من جراء تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، إلا أن المنظومة تواجه عدد من المعوقات التي تبطئ من حركتها وتطورها.
وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم، إلى أهمية منظومة النقل الجماعي الذكي في تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، في وقت نعاني فيه من الزحام وارتفاع أعداد الحوادث، وأيضًا ضعف ميزانيات الجهات المسئولة عن النقل، بالاضافة الى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في تحسين في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
وأوضح وكيل لجنة النقل أنه بالرغم من ذلك فهناك حزمة معوقات امام المنظومة اهمها عدم وجود بنية تحتية ملائمة والممثلة فى «الجراجات » والمحطات الأساسية، بالاضافة الى صعوبة انجاز الاجراءات المرورية مثل التراخيص وخلافه، كما ن هناك معاناة من ارتفاع حصة الانتفاع التى تفرضها الهيئة على الشركات لاستغلال المسارات، مما يضطرهم لرفع قية التذكرة على الراكب وبالنهاية يعزف عنها.
وطالب النائب بتوفير بنية أساسية ملائمة للمنظومة وخفض الضرائب والحصة الشهرية، كمحاولة للمساعدة في انجاح هذه المنظومة الواعدة.