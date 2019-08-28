أخبار مصر | هاشتاجات ليست صدفة.. إعلام البرلمان: مصر تواجه حربا خبيثة من نوع الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاجات ليست صدفة.. إعلام البرلمان: مصر تواجه حربا خبيثة من نوع الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انتشار "الهاشتاجات" المسيئة والتحريضية لمؤسسات الدولة، وفى بعض الأحيان تكون على أشخاص بعينهم، يؤكد أن هناك حربا خبيثة تُحاك بالدولة المصرية، من نوع الجيل الرابع.

وأشار "مصطفى"، في بيان له، أن الجماعات الإرهابية ومؤيديها هم المسئولون عن انتشار مثل هذه الهاشتاجات سواء المسيئة والتحريضية، وخير دليل على ذلك انتشار عدد كبير منها خلال الفترة السابقة وبالتزامن مع أى إنجاز جديد، أو مشروع قومى، يتم افتتاحه، أو إعلان تدشينه، مما يؤكد أن الجماعات الغاضبة بعدما فشلت فى حربها على الدولة المصرية، اتخذت من الجيل الرابع وسيلة لشن حرب على الدولة المصرية.

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذه الهاشتاجات ليست صدفة، ولكن يتم الإعداد لها بشكل جيد، وهناك ميزانية مخصصة لهذا العمل، وذلك من خلال لجان الكترونية مخصصة لتداول هذه الهاشتاجات والترويج لها فى مختلف الصفحات، وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعى حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين، وللأسف هناك من يشاركها دون الوقوف على صحتها من عدمه.

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حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشره في الأسواق، لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.

وقالت "الشبراوي"، في بيان لها، اليوم، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلًا عن وجود بعض المواد السامة، متابعة "إن وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصًا عند استخدامها في شكل يومي".

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وأشارت "الشبراوي" إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذالك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا كفئًا في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.