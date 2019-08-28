أخبار مصر | برلماني: مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تشغيل الشباب وتوفير القروض المتميزة لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تشغيل الشباب وتوفير القروض المتميزة لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، من خلال تبني أفكار جديدة لمحاربة البطالة، وعدم الاقتصار على الوظائف الحكومية، واقامة الشباب لمشروعاتهم الخاصة، موضحا أن مبادرة "مشروعك" كانت وما زالت المترجم الأول لهذا التوجه.

وأوضح "بركات"، في بيان له اليوم، أن مبادرة "مشروعك" تقوم على تشغيل الشباب بتوفير القروض المتميزة لهم لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم، وبذلك فهي تساهم في خلق عدد كبير من المستثمرين الصغار، وتساعدهم على دخول السوق بخطوات ثابتة.

وقال عضو مجلس النواب إننا ما زلنا بحاجة إلى توعية الشباب حول ضرورة عدم انتظار الوظيفة الحكومية، والتوعية بأهمية العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

نرشح لك..

تسبب سرطان في الجلد.. برلمانية تحذر من مستحضرات التجميل في الأسواق

حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشره في الأسواق، لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.

وقالت "الشبراوي"، في بيان لها، اليوم، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلًا عن وجود بعض المواد السامة، متابعة "إن وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصًا عند استخدامها في شكل يومي".

Advertisements

وأشارت "الشبراوي" إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذالك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا كفئًا في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.

"نقل البرلمان" تطالب بإزالة المعوقات أمام تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه بالرغم من الفوائد الكبيرة التي تعود على الدولة من جراء تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، إلا أن المنظومة تواجه عدد من المعوقات التي تبطئ من حركتها وتطورها.

وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم، إلى أهمية منظومة النقل الجماعي الذكي في تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، في وقت نعاني فيه من الزحام وارتفاع أعداد الحوادث، وأيضًا ضعف ميزانيات الجهات المسئولة عن النقل، بالاضافة الى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في تحسين في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

وأوضح وكيل لجنة النقل أنه بالرغم من ذلك فهناك حزمة معوقات امام المنظومة اهمها عدم وجود بنية تحتية ملائمة والممثلة فى «الجراجات» والمحطات الأساسية، بالاضافة الى صعوبة انجاز الاجراءات المرورية مثل التراخيص وخلافه، كما ن هناك معاناة من ارتفاع حصة الانتفاع التى تفرضها الهيئة على الشركات لاستغلال المسارات، مما يضطرهم لرفع قية التذكرة علىالراكب وبالنهاية يعزف عنها.

وطالب النائب بتوفير بنية أساسية ملائمة للمنظومة وخفض الضرائب والحصة الشهرية، كمحاولة للمساعدة في انجاح هذه المنظومة الواعدة.