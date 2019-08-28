أخبار مصر | عاجل.. "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد المسعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد المسعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر فى الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، يحيل دون موافقة اللجنة على رفع الحصانة، مشيرًا إلى أنه بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب، وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة، مؤكدًا أنه تمت تبرئة المواطن في الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة، في طلب رفع الحصانة، خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.

وأضاف رئيس اللجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التى يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة مؤكدين أن الكيدية متوفرة في قضية طلب رفع الحصانة.

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نرشح لكم.. فرج عامر: الحكومة تعرقل الاستثمار المحلي وتؤذي اقتصاد الدولة



قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إجراءات غير مقبولة من الحكومة لعرقلة الاستثمار في مصر، وضرب الاستثمار المحلي بالتحديد والمصدرين، بما يزيد من الأزمة الاقتصادية للدولة ويؤجل أي شعور للمواطن بالتنمية.

وتابع عامر: "هل من يعمل في مصر ويستثمر وينتج ويصدر مصري أم لا؟ وطالما هو كذلك لماذا تحجز الحكومة علي طوب الأرض وتشوه سمعة الشرفاء الذين يعملوا في النور في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة"، مُنتقدًا تحرك الحكومة وأجهزتها والحجز على المصانع والشركات رغم وجود قضايا منظورة أمام القضاء، دون أي احترام للقضاء والعدالة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى وجود مماطلة من قبل مصلحة الضرائب في الفترة الأخيرة بما يزيد غرامات التأخير على المصنعين، مُؤكدًا أن ذلك يؤذي الاستثمار الأجنبي أيضا من خلال تصدير سمعة غير طيبة عن دعم الدولة لمنظومة الاستثمار.