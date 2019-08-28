أخبار مصر | متحدث البرلمان: كلمة "السيسي" بقمة "تيكاد" حملت رسائل للعالم أجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: كلمة "السيسي" بقمة "تيكاد" حملت رسائل للعالم أجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التيكاد السابعة باليابان، حملت عددا من الرسائل المهمة للعالم أجمع، وللقمة ودول القارة السمراء لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل افريقيا.

وقال "حسب الله"، إنه جاء فى مقدمة هذه الرسائل أن الشراكة في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية وان النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" خطوة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، من جميع المعنيين بالتنمية في أفريقيا اعطاء اولوية قصوى لرسالة الرئيس السيسى، التى اكد فيها على أهمية تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة ودعوته باسم أفريقيا لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة ومطالبة الرئيس السيسى لمؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.

واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، تحديد الرئيس السيسى لـ 3 محاور للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي وأولها تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود والثانية تفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع والثالثة اعطاء أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا من أهم الرسائل التى بعث بها الرئيس السيسى لجميع المعنيين بالتنمية فى افريقيا.

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على إظهار اهتمامات القارة الإفريقية وأولوياتها في التنمية خلال كلمته بقمة "تيكاد" أمام دول العالم والتى تأتى بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ولفت أن القاره السمراء بها ما يحفز على الاستثمار بها بما تملكه من ثروات هائلة وهو ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية.

وأضاف رضوان، أنه حتى تتحول أفريقيا كشريك اقتصادى بالفعل تحتاج لـ 3 محاور كما وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود وهو ما تم البدء فيه فعليا مثل مشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، والسعي لتوفير المزيد من فرص العمل.

واعتبر رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس تؤكد أنه الأب الروحى لقضايا أفريقيا واستيعابه لها بقوة،ويطرح كل ما يسفق مع أهداف وبرامج الأجندة الإفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في تاريخ العلاقات المصرية الافريقية واستطاع تعزيز التعاون في عشرات المجالات وأيضا استضاف عدد كبير من المؤتمرات التي تتعلق بالأوضاع في افريقيا،وآليات دعم الأسواق الناشئة اقتصاديا.

وشدد أن عرض قمة التيكاد يأتى مناسبا خاصة وأن اليابان تعتبر شريك جوهري في التنمية مع إفريقيا منذ عام 1993.