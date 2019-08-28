أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تراجع صادرات مصر من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تراجع صادرات مصر من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع صادرات مصر من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة، أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أعلن الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، عن تراجع صادرات مصر في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الفترة من "يناير- يونيو 2019"، حيث بلغت 2.419 مليار دولار مقابل 2.707 مليار دولار، عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع تقدر ب 11 % عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس أوضح أن هذا التراجع ناتج لتراجع صادرات كلا من المنتجات الورقية والكرتون بنحو 11 %، لتسجل 358.71 مليون دولار مقارنة بنحو 291.69 مليون دولار في العام.

ولفت النائب البرلماني، إلي أن صادرات الكيماويات غير العضوية تراجعت بنحو 15% لتسجل 218.4 مليون دولار مقابل 257.18 مليون دولار، كما تراجعت صادرات المنظفات بنحو 32 % لتسجل 110.96 مليون دولار مقابل، 162.65 مليون دولار، كما سجلت الكيماويات العضوية تراجعا بنسبة 63 % لتسجل 88.06 مليون دولار مقابل 241.04 مليون دولار، وسجلت كيماويات متنوعة تراجعا بنسبة 39%، لتسجل 80.56 مليون دولار مقابل131.74 مليون دولار، فيما سجلت المواد اللاصقة تراجعا قدره 5 % لتبلغ 13.36 مليون دولار فى مقابل 27.51 مليون دولار.

وأضاف فؤاد، أنه نظرا لأن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تصديرا، فإن تراجع صادرات هذا القطاع تعمل على زيادة عجز الميزان التجاري لمصر، مُطالبًا ببحث طلب الإحاطة وإيضاح أسباب تدني صادرات مصر فى كلا من المنتجات الورقية والكرتون، والكيماويات غير العضوية والمنظفات والكيماويات العضوية والمواد اللاصقة وخامات الأقلام، وكذلك بيان موقف صادرات الصناعات لهذا القطاع، وخطة الدولة لزيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على أن يكون الرد كتابيًا.

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نرشح لكم.. رئيس "إفريقية النواب": "السيسي" حرص على إظهار أولويات التنمية بالقارة بقمة "تيكاد"



قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على إظهار اهتمامات القارة الإفريقية وأولوياتها في التنمية خلال كلمته بقمة "تيكاد" أمام دول العالم والتى تأتى بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ولفت أن القاره السمراء بها ما يحفز على الاستثمار بها بما تملكه من ثروات هائلة وهو ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية.

وأضاف رضوان، أنه حتى تتحول أفريقيا كشريك اقتصادى بالفعل تحتاج لـ 3 محاور كما وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود وهو ما تم البدء فيه فعليا مثل مشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، والسعي لتوفير المزيد من فرص العمل.

واعتبر رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس تؤكد أنه الأب الروحى لقضايا أفريقيا واستيعابه لها بقوة،ويطرح كل ما يسفق مع أهداف وبرامج الأجندة الإفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في تاريخ العلاقات المصرية الافريقية واستطاع تعزيز التعاون في عشرات المجالات وأيضا استضاف عدد كبير من المؤتمرات التي تتعلق بالأوضاع في افريقيا،وآليات دعم الأسواق الناشئة اقتصاديا.

وشدد أن عرض قمة التيكاد يأتى مناسبا خاصة وأن اليابان تعتبر شريك جوهري في التنمية مع إفريقيا منذ عام 1993.