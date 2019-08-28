أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يفاجئ منطقة وعظ الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يفاجئ منطقة وعظ الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة مفاجئة اليوم لمنطقة وعظ الشرقية استطلع خلالها طبيعة العمل بالمنطقة والفعاليات التي يقوم الوعاظ بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.
واطلع الأمين العام خلال جولته على خطط الوعاظ للانتشار الميداني بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، مشددا على أهمية التنسيق مع كل المؤسسات والقطاعات في المحافظة لتيسير عملية التواصل مع الناس.
كما شدد الأمين العام خلال لقاءه بمديري المنطقة والوعاظ على أهمية اليقظة والحراك الدعوي اليومي والتوعية اليومية واستحضار الواقع في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة، والتركيز على احتياجات الناس واهتماماتهم.
كما طالب عياد مديري المنطقة بتقديم تقرير عن إنتاجهم اليومي والأسبوعي، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومكثفة.
من ناحية أخرى أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء إطلاق برنامج "إبداع" بمدينة البعوث الإسلامية، والذي يضم مجموعة من ورش العمل للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات لتدريبهم على فنون: الخط العربي، والرسم، والتصوير، والزخرفة، والنسخ والطباعة، والأعمال الفنية المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد، إن ورش العمل يشارك فيها متخصصون وخبراء في فنون الإبداع المختلفة من جامعة الأزهر ومن خارجها، في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، والارتقاء بهم علميًا وفنيًا وثقافيًا، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بينهم.
أضاف عيّاد أن ورش العمل تمر بمراحل مختلفة بدءًا من تحديد مستوى الطالب في الفن المتقدم له، ومرورا بالتعرف على مهاراته في هذا الفن، ثم دعم مستواه وتأهيله للاحتراف من خلال تدريبات عملية بمتابعة متخصصين في هذه الفنون.
ووجه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادي والمقاهي الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.
أضاف عيّاد أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.
أوضح الأمين العام، أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر في قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.