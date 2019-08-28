أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يفاجئ منطقة وعظ الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يفاجئ منطقة وعظ الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة مفاجئة اليوم لمنطقة وعظ الشرقية استطلع خلالها طبيعة العمل بالمنطقة والفعاليات التي يقوم الوعاظ بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

واطلع الأمين العام خلال جولته على خطط الوعاظ للانتشار الميداني بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، مشددا على أهمية التنسيق مع كل المؤسسات والقطاعات في المحافظة لتيسير عملية التواصل مع الناس.

كما شدد الأمين العام خلال لقاءه بمديري المنطقة والوعاظ على أهمية اليقظة والحراك الدعوي اليومي والتوعية اليومية واستحضار الواقع في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة، والتركيز على احتياجات الناس واهتماماتهم.

كما طالب عياد مديري المنطقة بتقديم تقرير عن إنتاجهم اليومي والأسبوعي، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومكثفة.

من ناحية أخرى أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء إطلاق برنامج "إبداع" بمدينة البعوث الإسلامية، والذي يضم مجموعة من ورش العمل للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات لتدريبهم على فنون: الخط العربي، والرسم، والتصوير، والزخرفة، والنسخ والطباعة، والأعمال الفنية المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد، إن ورش العمل يشارك فيها متخصصون وخبراء في فنون الإبداع المختلفة من جامعة الأزهر ومن خارجها، في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، والارتقاء بهم علميًا وفنيًا وثقافيًا، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بينهم.

أضاف عيّاد أن ورش العمل تمر بمراحل مختلفة بدءًا من تحديد مستوى الطالب في الفن المتقدم له، ومرورا بالتعرف على مهاراته في هذا الفن، ثم دعم مستواه وتأهيله للاحتراف من خلال تدريبات عملية بمتابعة متخصصين في هذه الفنون.