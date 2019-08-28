أخبار مصر | برلماني: الاهتمام العالمي بالمتحف الكبير نتيجة للخطط التسويقية الناجحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الاهتمام العالمي بالمتحف الكبير نتيجة للخطط التسويقية الناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجود مؤشرات قوية على نجاح السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى اهتمام وسائل الإعلام الدولية بإبراز المقومات السياحية والآثرية التى تتمتع بها مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وأشار المسعود، إلى وجود اهتمام كبير بالمتحف المصري الكبير، وذلك نتيج للخطة التسويقية الناجحة التي اعتمدت عليها وزارة السياحة، خاص بعد نجاح حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف (GEM 2020)، ولفت إلى أن التزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحى متميز يعتبر مؤشر هام على نجاح الجهود المبذولة للترويج لمصر ونجاح خطط ورؤى الوزيرة الحالية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور وزير الآثار، ووزيرة الثقافة، ووزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة حاليًا بتغيير وجه القاهرة القديمة، وتطويرها، وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصرى الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الحضارة، والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة العليا لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، والتى تم تشكيلها بناءً على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضاف رئيس الوزراء أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها عدد من الوزراء، فضلًا عن عدد من مسئولى الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه يتم العمل لاختيار اليوم الأنسب للافتتاح، وتنظيم الفعالية على مدار عدة أيام، على أن يتم الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لننظم افتتاحا عالميا يليق بمكانة مصر وبحضور عدد من الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبرى لسرعة افتتاح المتحف المصرى الكبير أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث أن هذا الصرح العظيم يقدم صورة حضارية عن مصر التى تمثل رمزًا للتراث الإنسانى على مر العصور، مضيفًا أن افتتاح المتحف الكبير سيشاهده مليارات المواطنين على مستوى العالم، ولذا بدأنا فى التحرك من الآن للإعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح، ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح.

من جانبه، قال وزير الاثار أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون أكبر احتفال تنظمه مصر، نظرًا لاهتمام العالم كله بهذا الحدث، ومن المقرر أن يشرفه رئيس الجمهورية، ويحضره الملوك والأمراء والرؤساء، ورؤساء المنظمات العالمية، وكبار المسئولين، مشيرًا إلى أنه ستوجد فعاليات مستمرة تمهيدا للافتتاح، وأنه من المقرر أن يتم التعاقد مع شركة عالمية كبرى متخصصة فى تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الكبرى.

وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى؛ ليكون افتتاح المتحف المصرى الكبير مٌبهرًا، ومعبرًا عن حضارة مصر القديمة وتاريخها، وفى الوقت نفسه يعكس تقدم مصر الحديثة، وما تبذله الدولة حاليًا من جهود فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال فرصة كبرى لتسويق مصر، والترويج للسياحة، فيما وجّه مدبولى بالبدء من الآن فى إعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.