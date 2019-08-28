أخبار مصر | "توطين التكنولوجيا" خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"هينج تونج" الصينية العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توطين التكنولوجيا" خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"هينج تونج" الصينية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة كابلات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال المباحثات مع مجموعة "هينج تونج" الصينية العالمية في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ودعم مشروعات التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة الكابلات الكهربائية وفقا لمواصفات الجودة العالمية, بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الصينية ، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن كابلات الكهرباء تشمل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والكابلات البحرية ودراسة فتح آفاق للتعاون في مجال كابلات الألياف الضوئية لنظم الإتصالات وكابلات الطاقة المتجددة وخطوط إتصالات السكك الحديدية ,مشيرا لأهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من الكابلات الكهربائية.

وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكابلات الطاقة الكهربائية, في إطار خطة الدولة القومية لإحلال وتجديد شبكة الكابلات الكهربائية والإتصالات بكافة القطاعات والمنشآت وتأسيس شبكات حديثة متطورة لخدمة المدن الذكية الجديدة.

من جانبهم أشاد مسئولي مجموعة "هينج تونج" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الصينية، والتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلي عقد المزيد من الإستثمارات مع الهيئة.