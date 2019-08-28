أخبار مصر | "توطين التكنولوجيا" خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"هينج تونج" الصينية العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توطين التكنولوجيا" خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"هينج تونج" الصينية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة كابلات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الخبرات العالمية.
جاء هذا خلال المباحثات مع مجموعة "هينج تونج" الصينية العالمية في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ودعم مشروعات التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة الكابلات الكهربائية وفقا لمواصفات الجودة العالمية, بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الصينية ، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.
وأضاف أن كابلات الكهرباء تشمل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والكابلات البحرية ودراسة فتح آفاق للتعاون في مجال كابلات الألياف الضوئية لنظم الإتصالات وكابلات الطاقة المتجددة وخطوط إتصالات السكك الحديدية ,مشيرا لأهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من الكابلات الكهربائية.
وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكابلات الطاقة الكهربائية, في إطار خطة الدولة القومية لإحلال وتجديد شبكة الكابلات الكهربائية والإتصالات بكافة القطاعات والمنشآت وتأسيس شبكات حديثة متطورة لخدمة المدن الذكية الجديدة.
من جانبهم أشاد مسئولي مجموعة "هينج تونج" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الصينية، والتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلي عقد المزيد من الإستثمارات مع الهيئة.
حلول مُبتكرة للحفاظ على الثروة المائية خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"ووتر أند سويل" المجرية
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ علي الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.
جاء هذا خلال زيارة شركة "ووتر أند سويل" المجرية في إطار تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.
شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer,بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.
وفي هذا الصدد، أكد"التراس" على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، مشددا على أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمي والزراعي والصناعي.
وأضاف أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الإحتفاظ بالمياه ,وإستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية ,بالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.
وأشار "التراس" أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية , موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش علي السطح أو حلها في مياه الري.
من جانبهم، أعرب مسئولي شركة "ووتر أند سويل" المجرية عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة في مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.