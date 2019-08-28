شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يستدعي 5 من أعضائه.. وجبهة تصحيح المسار: «أبوشقة» يمارس إرهابًا فكريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حدة الأزمة داخل حزب الوفد باستدعاء عدد من أعضاء الحزب الذين شغلوا مناصب قيادية في الهيئة العليا السابقة لاستيضاح ارتكابهم مخالفات للائحة الحزب، بشأن ورود أسمائهم في بيان لجبهة تصحيح مسار الوفد المنشقة من الحزب، حيث أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، الثلاثاء، قرارا باستدعاء كلا من أيمن عبدالعال، علاء غراب، صابر عطا، أشرف العاصي، محمد الشريف، الأحد المقبل، لاستجلاء واستيضاح ما نسب إليهم من ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة طبقا للائحة الحزب والمساءلة الجنائية بـ«اعتبار مشاركتهم في جبهة تصحيح المسار جرائم يعاقب عليها قانونا بتعريض كيان حزب سياسي للخطر والعمل على هدمه لمصلحة أغراض مريبة، خاصة وأن من يتزعمون حركة إدارة هذه الأعمال التخريبية مفصولون من الحزب وليس لهم أي صفة حزبية يتم التعامل على أساسها»، حسب البيان.

وقال المستشار ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحزب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قرار «أبوشقة» هو قرار صائب صادف صحيح اللائحة والتنظيم بالحزب، مؤكدا أنه اتسم بالشفافية، ويهدف إلى توضيح صحة ما جاء ببيان، الثلاثاء، في ضوء إنكار الدكتور صابر عطا، الوارد اسمه ضم المعلن عن أسمائهم ضمن المنسقين للجبهة، علمه بهذا البيان مطلقًا، وعدم موافقته عليه جملة وتفصيلًا.

وشدد نائب رئيس الوفد، على أن «عطا» أكد رفضه للبيان، موضحًا أن رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، جاء بانتخابات حرة نزيهة وشفافة، وفاز بأغلبية غير مسبوقة، وأنه يجد ويجتهد في النهوض بحزب الوفد، وإرساء قواعده الليبرالية في كافة ربوع مصر، وإطلاقه العديد من المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى توسيع قاعدة انتشار الحزب في الشارع المصري، ليبقى في خدمة الوطن والمواطنين.

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فيما أصدرت جبهة تصحيح المسار بحزب الوفد بيانا ردت فيه على قرار «أبوشقة» باستدعاء منسقى الجبهة في مناطق الجمهورية المختلفة، وتوجيه اتهامات لهم تتضمن إساءة لأشخاصهم، وأبدى محمد الشريف، المستشار القانونى للجبهة، رفضه التام لما جاء بالقرار جملة وتفصيلا من لهجة التهديد التي وردت بالقرار، والتى اعتبرها «إرهابا فكريا» يمارسه رئيس الوفد ضد المختلفين مع طريقة إدارته للحزب.

وأضاف الشريف، في بيان له، أن ما جاء في القرار من ألفاظ مثل (ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة طبقا للائحة الحزب والمساءلة الجنائية يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وأيضا هذه الأعمال التخريبية وكذلك المقاضاة جنائيا ومدنيا) تمثل تعدي على القانون واللائحة لا تستقيم مع كونه رجل قانون وأحد مسؤولى التشريع.

وأشار بيان الجبهة إلى أن المستشار القانوني للجبهة سوف يقوم بتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس الوفد لما تمثل تصريحاته من سب وقذف ضد منسقى الجبهة وإساءة استعمال حق التقاضى وترهيب وترويع الآمنيين فكريا مع ملاحقته قضائيا جنائيا كان أو مدنيا.

وكانت الجبهة قد أعلنت عن أسماء منسقيها بقطاعات الجمهورية وعقد لقاءات مباشرة مع الوفديين لشرح وجهة نظرها وأسس لم الشمل، وقال ياسر قورة، المنسق العام للجبهة وعضو الهيئة العليا السابق بالوفد، أن الأسماء، هي: حسن شعبان لقطاع القاهرة، وعلاء غراب لقطاع الجيزة، وأمين راضى لقطاع غرب الدلتا، ومحمود خلف لقطاع وسط الدلتا، وأيمن عبدالعال لقطاع شرق الدلتا، وأشرف العاصى لقطاع مدن القناة، وأحمد سكر لقطاع سيناء، وصابر عطا لقطاع شمال الصعيد، والعمدة تمام لقطاع وسط الصعيد.