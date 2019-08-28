السيسي يشهد التوقيع على مذكرة لبرنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا». وكان الرئيس قد التقى يوكوهاما شينيتشي كيتاوكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «چايكا». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدًا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. السيسي يشهد توقيع مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) السيسي يشهد توقيع مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

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