شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام بسبب وجود شبهة كيدية.

وكان النائب العام طلب الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص أخذ رأي المكتب الفني المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل وأحمد على عبده شردى وعبير غريب عمار بالسب والقذف في حقهم عن طريق العلانية بالنشر على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها فيسبوك بان كتبت على صفحتها واسندت اليهم «انه بشان تخصيص قطع اراضى على شاطئ بورسعيد من قبل عدد من مدعى الصحافة المعروفين شعبيا باسم صحفيي السبوبة».

وأشار طلب النائب العام إلى أنه ثبت من تقرير الفحص الفنى للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الصفحة محل التعدى باسم النائبة رانيا السادات -عيون بورسعيد ومرتبطة بالهاتف الجوال الخاص بها.

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وأوضح الطلب أن الأمر يشكل في حق النائبة جريمة مؤثمة بمواد العقوبات، وجاء رفض اللجنة بعد أن استمعت إلى آراء أعضاء اللجنة التشريعية الذين أكدوا رفضهم لطلب رفع الحصانة.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، إن الطلب به نوع من انواع الكيدية، لافتا إلى أن الأمر أكبر من وقائع القضية، حيث إن النائبة أبطلت صفقة معقودة بشكل مباشر ب3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن هذا الطلب يدخل في اطار تقليم الاظافر للنواب ومنعهم من ممارسة حقهم الرقابى.

وقال النائب سعيد العبودى إن النص الذي كتبته النائبة على صفحتها ليس فيه أي سب أو قذف، مؤكدًا أن الطلب المقدم برفع الحصانة به شبهة كيدية.

فيما طالبت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة النواب، بالابتعاد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لانها يمكن أن تكون مصيدة للنواب، موضحة أن النواب لديهم الوسائل والادوات الرقابية وعليهم استخدامها والابتعاد عن وسائل التواصل .

من جانبه قال المستشار بهاء ابوشقة أن الحصانة الممنوحة للنائب ليس مقصود بها ذات النائب وانما هي لحمايته من التعرض لابتزاز أو محاولات لإسكات صوته في إبداء رأيه.