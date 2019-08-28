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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد أجنحة الدول في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في يوكوهاما، أجنحة الدول في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية.
وكان الرئيس السيسي قد شهد التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
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