شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 327 من الأطباء والممرضين والإداريين بالبحيرة للتحقيق لعدم التزامهم بالمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن إيتاى البارود والرحمانية وشبراخيت والمحمودية بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية والخدمية بتلك المراكز، أسفرت عن إحالة عدد 327 من العاملين بها من الأطباء الممرضين والمشرفين والإداريين لعدم التزامهم بالحضور في المواعيد أو الانتظام في أوقات العمل الرسمية.

وقاد محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود حملة أسفرت عن تحويل 79 موظفا للتحقيق لعدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف بالوحديتن المحليتين لقريتي صفط الحرية والضهرية، وإحاله 109 موظفين للتحقيق بمركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بقرية منشأة النصر والمركز الطبي والإدارة الصحية والوحدة الصحية بقرية شنديد والوحدة الصحية بقرية الحوتة والوحدة الصحية بقرية التوفيقية والوحدة الصحية بجنبواي والوحدة الصحية بقرية قليشان، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية ولغيابهم عن العمل.

وقامت الحملة بإحالة 9 موظفين بالوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، كما تمت إحالة 8 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني، إحالة 11 موظفًا بالإدارتين الزراعية والبيطرية بإيتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل وإحالة 6 موظفين آخرين للتحقيق لتركهم العمل أثناء وقت العمل الرسمي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز الرحمانية بحملة برئاسة المهندس هشام عابدين، رئيس المدينة، أسفرت عن إحالة 35 طبيبا وممرضا وإداريا بمركز ومدينة الرحمانية لتخلفهم عن مواعيد الحضور الرسمية حيث تمت إحالة 70 % من قوة وحدة صحة الأسرة بقرية الانشا للتحقيق شملت جميع الأطباء بالوحدة، وعددهم 5 أطباء، وعدد 11من هيئة التمريض، كما تم تحويل 60%من العاملين بوحدة صحة الأسرة بكفر سعد للتحقيق شملت عدد 2 طبيب، و14من هيئة التمريض، كما تم تحويل عدد 3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالانشا للتحقيق.

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز المحمودية بحملة برئاسة المهندسة سلوى زكي، رئيس الوحدة، بإحالة 7 أطباء بالمستشفى العام للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم متابعة مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت بحملة برئاسة محمد عنتر، رئيس المدينة، بإحالة عدد 63 من العاملين بالمستشفى المركزي بشبراخيت لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانوني.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والوقوف على أرض الواقع على مدى توافر الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الانضباط الإداري وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ومعاونين لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأكد «المحافظ» على استمرار الحملات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتصدي له بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.

وشدد «آمنة» على مديرية الصحة والرقابة والمتابعة تكثيف الحملات الرقابية على الوحدات والمنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وإلتزامها بالإشتراطات الصحية اللازمة مع إحكام الرقابة عليها للتأكد من مدى الانضباط الإداري والإلتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بنظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.