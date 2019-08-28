شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «الدور الثاني».

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وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا وطالبة، منهم 39841 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم»، و15482 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات»، و68652 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا وطالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من غد الخميس ولمدة أسبوعين.