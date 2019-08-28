شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا اليوم وغدا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى 2019 إلكترونيا اليوم الأربعاء على أن تظهر غدا فى المدارس الثانوية.
وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019، من نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد، خاصة وأن الوزير يزور اليابان حاليا فى مهمة عمل.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين دخلوا الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
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