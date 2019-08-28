شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا اليوم وغدا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى 2019 إلكترونيا اليوم الأربعاء على أن تظهر غدا فى المدارس الثانوية.

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وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019، من نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد، خاصة وأن الوزير يزور اليابان حاليا فى مهمة عمل.