الرئيس السيسى يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفنى الثلاثى المصرى اليابانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفنى الثلاثى المصرى اليابانى بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، ذلك على هامش مشاركته فى قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية. Advertisements وقع الاتفاقية، وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا) شينيتشى كيتاوكا. صرح بذلك، السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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